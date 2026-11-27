El ejército de Estados Unidos negó el viernes cualquier problema con su seguridad informática, tras reportes de medios de que el sistema basado en la nube de la Fuerza Aérea había sido pirateado.

De confirmarse, el ataque sería el más reciente de una serie de importantes interrupciones en la infraestructura digital del gobierno estadounidense y del sector privado.

El Pentágono no desmintió específicamente que la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea hubiera sido vulnerada.

"Los sistemas del Departamento de Guerra son seguros, están protegidos y son gestionados 24/7 por los mejores expertos y equipos del mundo", dijo en cambio a la AFP un funcionario del Departamento de Defensa el viernes por la noche.

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La cadena NBC News informó, citando a un funcionario estadounidense que no quiso ser identificado, que la plataforma en la nube había sido vulnerada y que un ataque "podría haber expuesto información militar sensible".

La vulneración fue reportada por primera vez por la agencia de noticias Reuters más temprano el viernes.

En las últimas semanas, según informes, la CIA y el FBI también han sido objeto de ataques cibernéticos.

Además, los proveedores de importantes instituciones financieras estadounidenses, entre ellas JPMorgan Chase, Visa y Mastercard, se vieron afectados.