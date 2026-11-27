La presentación de Santos Bravos en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 quedó marcada por grandes momentos, entre ellos una bomba yucateca.

Y es que la agrupación Santos Bravos cantó una bomba yucateca en el escenario del Centro de Espectáculos Montejo durante su presentación en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Los integrantes recibieron una ovación entre gritos y aplausos de los asistentes tras interpretar el tradicional verso regional.

SANTOS BRAVOS cantando “MHM” esta noche en Mérida, Yucatán. 🇲🇽 https://t.co/IwSAu2QOvT — STBV DAILY (@STBVDaily) November 28, 2026

Kenneth y Gabi fueron quienes recitaron bombas. Kenneth señaló que "en Yucatán hace mucho calor, pero no es por culpa del sol… ¡Es el Dual que con su amor conquistó nuestro corazón!", mientras que Gabi "de Puerto Rico traje el sabor, a Mérida vine a cantar… ¡Y con un Dual quiero casarme!".