Cateo en Ciudad del Carmen moviliza a autoridades

Fuerte movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno se registró en la colonia Insurgentes, luego de que se llevara a cabo un cateo en un domicilio de la zona, el cual posteriormente quedó asegurado por las corporaciones participantes.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de fachada color verde, ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, entre Emiliano Zapata y avenida Corregidora, hasta donde arribaron elementos ministeriales de la Vicefiscalía, así como personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Las autoridades acordonaron varias calles del sector para realizar la diligencia oficial, mientras agentes ingresaban al inmueble con el objetivo de efectuar las inspecciones correspondientes.

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La presencia de las corporaciones generó expectación entre los habitantes de la zona, quienes permanecieron atentos desde las afueras de sus domicilios observando el operativo.

De acuerdo con testigos, algunos vecinos murmuraban sobre lo ocurrido, mientras otros seguían de cerca cada movimiento de las autoridades, debido al fuerte despliegue de unidades y personal de seguridad.

El operativo se prolongó por más de una hora; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas detenidas o si durante el cateo fue asegurado algún tipo de material ilícito.

Tras concluir las diligencias, las autoridades se retiraron del lugar en convoy, dejando el inmueble bajo aseguramiento. Se espera que en las próximas horas las dependencias correspondientes emitan información oficial respecto a los resultados del cateo y el motivo de la intervención.