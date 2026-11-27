El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, recibió y dio la bienvenida oficial a la agrupación Santos Bravos en el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

A través de un video compartido en sus redes sociales junto a los integrantes de la boyband, el mandatario celebró su llegada al estado y agradeció su participación en el recinto ferial.

Díaz Mena expresó su entusiasmo por contar con la agrupación en Xmatkuil, destacando el cariño recibido por parte de sus seguidores locales (conocidos como DUALS).

Bienvenidos a Yucatán #SantosBravos 🫰🏻 https://t.co/kDj9m7Ug0g — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 28, 2026

Cabe mencionar que el gobernador resaltó la respuesta del público yucateco, señalando que cientos de jóvenes acamparon o hicieron fila desde la madrugada para asegurar un buen lugar.

La presentación de Santos Bravos se lleva a cabo en el Centro de Espectáculos Montejo, ubicado dentro de la feria al sur de Mérida.