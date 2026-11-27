El año de Lionel Messi terminó este viernes con otra dolorosa eliminación del Inter Miami en la primera ronda de los playoffs de la MLS, en los que eran los defensores del título.

El lujoso plantel que lideran Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo De Paul se despidió con una derrota 1-0 frente a Columbus Crew, con un gol en el minuto 90+2 del uruguayo Santiago Rodríguez.

Columbus logró así su segunda victoria en esta eliminatoria de primera ronda de los playoffs, que se juega al mejor de tres partidos.

La defensa del trofeo de la MLS era la última opción que tenía la ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham para salvar la temporada, tras la caída en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

El único trofeo que ha entrado en la vitrina de Miami este año fue el de la Campeones Cup, la competencia anual entre los ganadores de la MLS y la liga mexicana.

Tras perder el juego inicial ante Columbus por 3-0 en casa, el equipo que dirige Cristian "Kily" González estaba obligado a ganar el viernes para forzar un partido de desempate de nuevo en su estadio.

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Aunque Messi tampoco vio puerta, los visitantes dispusieron de grandes ocasiones en la fría y lluviosa noche de Columbus (Ohio), especialmente con un cabezazo en boca de gol del mexicano-argentino Germán Berterame a seis minutos del final.

Cuando el duelo parecía definirse en la tanda de penales, la defensa del Inter permitió que Rodríguez controlara en el área un centro del marroquí Anass Zaroury y fusilara al arquero canadiense Dayne St. Clair.

Para Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso), es su segunda eliminación en la ronda inicial en los tres playoffs de la MLS que ha disputado.

En 2024 ya sufrió un inesperado tropiezo frente a Atlanta United, antes del exitoso recorrido en las eliminatorias de 2025 hasta alzar el primer título de la MLS para Miami.

El adiós temprano del Inter alarga la maldición del campeón en la MLS, ya que ningún equipo ha revalidado el título desde Los Ángeles Galaxy en 2012.

Suárez al banco

En busca de una reacción de Miami, el "Kily" González dejó de inicio en el banco al uruguayo Luis Suárez en favor del joven extremo brasileño Riquelme Fillipi, que sólo contaba con dos titularidades anteriores.

De inicio, el ajuste le dio un mayor dinamismo a la ofensiva del Inter, que dispuso de mejores ocasiones en la primera mitad.

Antes del primer cuarto de hora, Messi cometió un inusual error al fallar un remate en el área tras un gran servicio de cuchara de Berterame.

Después fue el arquero Patrick Schulte quien, al igual que en el primer partido, evitó con varias atajadas que Miami perforara su portería.

Figuras de Columbus como el español Brais Méndez y el chileno Gonzalo Tapia aparecieron tarde, pero se hicieron con el control del juego en el arranque de la segunda mitad.

Ambos rozaron el gol en una doble ocasión en el minuto 65, en la que St. Clair salvó un cabezazo de Tapia y luego el central brasileño Micael rechazó el disparo posterior de Méndez.

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Con su ataque estancado, el Kily recurrió a Suárez cuando faltaba un cuarto de hora para el final.

De inmediato, Casemiro cabeceó a la red un tiro de falta de Messi pero el tanto fue anulado por fuera de juego del mediocampista brasileño.

La recta final del partido, y de la temporada, derivó en un drama para Miami.

Berterame, el fichaje más caro de la franquicia, falló un cabezazo en posición inmejorable tras un centro del venezolano Telasco Segovia.

En el tiempo de descuento, Santiago Rodríguez no perdonó y anotó el gol que destronaba a los campeones.