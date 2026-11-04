Fuerte choque en la colonia Héctor Pérez Martínez; Motociclista termina con fractura en la mano

El joven de aproximadamente 22 años, quien trabajaba como repartidor de mandados, fue trasladado a un hospital; el conductor del automóvil involucrado quedó a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre el cruce de la avenida 56 con calle 37, en la colonia Héctor Pérez Martínez, en Ciudad del Carmen, donde un joven motociclista resultó con una fractura en la mano izquierda luego de ser impactado por un automóvil particular.

Debido a la gravedad de la lesión, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión de testigos, el joven, de aproximadamente 22 años, circulaba sobre la avenida 56 con dirección hacia la glorieta del Camarón, a bordo de una motocicleta Italika, color negro con verde, con placas del estado de Campeche.

Al llegar al cruce con la calle 37, un automóvil Chevrolet, color rojo, presuntamente intentó atravesar la avenida sin tomar las debidas precauciones, provocando que su parte frontal impactara contra el costado izquierdo de la motocicleta.

Tras el choque, el repartidor salió proyectado y terminó contra la banqueta, donde sufrió la fractura de su extremidad. Al lugar arribaron familiares y conocidos del lesionado para auxiliarlo mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, estabilizaron la mano afectada y lo trasladaron a un centro hospitalario.

Debido a las lesiones que presentó y al no llegar a un acuerdo entre las partes en el sitio del accidente, el caso fue turnado ante la Fiscalía, mientras que el conductor del automóvil fue trasladado ante dicha autoridad para el deslinde de responsabilidades.