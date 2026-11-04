Asesinan a regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas; el funcionario había denunciado amenazas

Gabriel Rivas, regidor de Morena en Cuernavaca, Morelos, fue asesinado este miércoles cuando se trasladaba en un vehículo en Acapantzingo. Fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los asesinos se trasladaban en una motocicleta, dieron alcance al regidor y lo acribillaron, en lo que se cree que un ataque planeado de manera directa contra el funcionario.

La Gobernadora de Morelos, Margarita González, se pronunció en sus redes sociales a través de un mensaje, en el que lamentó la muerte de Rivas y aseguró que no habrá impunidad para este crimen.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Noticia Destacada Detienen al hermano de César Duarte por posesión de drogas y portación de armas exclusivas

"He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia", aseguró.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Morelos publicó un comunicado oficial en el que detalló que agotará todas las líneas de investigación, para esclarecer los hechos en los que perdió la vida el regidor morenista.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 4 de noviembre, en donde perdió la vida el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos".

"Cabe señalar que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, desarrollan en estos momentos en la colonia Ejidos de Acapantzingo, municipio de Cuernavaca, la diligencia de levantamiento de cuerpo e indagatorias iniciales para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades conforme a nuestro marco legal", explicó en el documento.