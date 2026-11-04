Gobernadora de Morelos lamenta el asesinato de Gabriel Rivas Ríos; regidor de Morena

Durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre de 2026, se dio a conocer que Gabriel Rivas Ríos, regidor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; fue asesinado en un ataque armado mientras circulaba en su vehículo.

El ataque en contra del regidor se registró cuando el funcionario municipal circulaba a bordo de su vehículo compacto color azul sobre la calle del Ejido, en el poblado de Acapantzingo (Ejidos de Acapantzingo), al sureste de la capital morelense. La noticia generó conmoción entre sus allegados.

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Margarita González Saravia se declara tras el asesinato de Gabriel Rivas Ríos

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la agresión fue ejecutada de manera directa por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Tras perpetrar el ataque y disparar repetidamente contra la unidad del regidor, los agresores se dieron a la fuga.

Por otro lado, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Tras confirmarse la noticia, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó el asesinato del regidor de Morena.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) November 4, 2026

La mandataria expresó su consternación y lamento por el fallecimiento, refiriéndose a él como un amigo, compañero de movimiento y un “luchador social incansable”. Asimismo, envió su solidaridad a la familia y allegados del servidor público; además aseguró enfáticamente que en su administración “no habrá cabida para la impunidad”.

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