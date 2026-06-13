Catean predio en Tinún y aseguran a menor señalado por presunto narcomenudeo

Por segunda ocasión, agentes ministeriales acudieron a realizar un cateo en predios de la Junta Municipal de Tinún. En esta ocasión, el operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado a espaldas de la capilla de la comunidad, el cual fue rodeado durante la madrugada.

Durante la diligencia fue asegurado un menor de 17 años, identificado con el alias de “Chema”, quien presuntamente se dedicaba a la distribución de enervantes, expusieron de manera anónima algunos pobladores.

Según señalaron, la actitud sospechosa del joven y la constante presencia de personas desconocidas en la zona levantaron sospechas sobre una posible actividad ilícita.

La Fiscalía General del Estado de Campeche contaba con una orden de cateo, misma que fue ejecutada conforme a lo autorizado por un juez de control. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con versiones recabadas en la comunidad, durante la inspección habrían sido localizadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una báscula, objetos que presuntamente eran utilizados para la comercialización de los enervantes.

Debido a que el operativo se realizó durante la madrugada, antes del amanecer, pocos habitantes se percataron de lo ocurrido. Sin embargo, algunos señalaron que el ladrido de los perros alertó sobre la presencia de los uniformados, quienes arribaron en varias unidades.

Tras concluir el cateo, personal ministerial aseguró diversas evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente. Habitantes recordaron que el año pasado una pareja fue detenida en la entrada de Tinún por un delito similar.

Vecinos señalaron que, pese a la vigilancia policiaca, presuntos distribuidores de droga continúan ingresando a la comunidad durante las noches, principalmente a bordo de motocicletas. Asimismo, aseguraron que el menor detenido, conocido como “Chemita”, no sería la única persona relacionada con actividades de narcomenudeo en la zona.

Finalmente, los pobladores hicieron un llamado para reforzar la vigilancia nocturna y combatir este tipo de actividades ilícitas. También señalaron que las autoridades ya tenían conocimiento del caso y que la orden judicial permitió concretar el operativo con la participación de corporaciones federales y estatales.