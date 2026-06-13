Conductor fantasma atropella a mujer en el fraccionamiento Kalá

Una joven que circulaba por el cruce de la avenida Baja Velocidad con calle Bonampak, en el fraccionamiento Kalá, fue atropellada por el conductor de un vehículo color gris, quien posteriormente se dio a la fuga, dejándola en el lugar con lesiones de baja gravedad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a la víctima y tomaron conocimiento de los hechos.

Debido a que las lesiones que sufrió no fueron de gravedad, los paramédicos lograron estabilizarla en el lugar y posteriormente se retiraron sin que fuera necesario trasladarla a un hospital.

Mientras tanto, la mujer recibió orientación por parte de los elementos estatales para interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), con el apoyo de algunos testigos que presenciaron tanto el accidente como la huida del presunto responsable.