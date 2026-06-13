Mujer pierde la vida tras ser impactada por tráiler de Paquetexpress en la carretera Carmen–Isla Aguada

Una mujer perdió la vida la tarde de este sábado luego de quedar prensada dentro de su vehículo tras ser impactada por un tractocamión de doble remolque de la empresa Paquetexpress sobre el kilómetro 17 de la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima salía de una palapa ubicada a un costado de la vía federal a bordo de un automóvil Ford Focus color gris, con placas de circulación DJH-683-C del estado de Campeche, acompañada por un menor de edad.

Presuntamente, al intentar reincorporarse a la carretera, la conductora no logró percatarse de la proximidad de un tractocamión Freightliner color blanco con doble remolque, debido a la intensa lluvia que se registraba en esos momentos y que reducía considerablemente la visibilidad.

El operador de la pesada unidad no logró frenar a tiempo y terminó impactando violentamente el costado derecho del vehículo compacto, arrastrándolo varios metros sobre la carpeta asfáltica hasta proyectarlo hacia el acotamiento.

Tras el fuerte choque, tanto la mujer como el menor quedaron atrapados dentro de la unidad. Elementos de emergencia arribaron rápidamente al sitio y lograron rescatar al menor, quien fue valorado por paramédicos en el lugar para determinar la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, la conductora quedó prensada entre los fierros retorcidos del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate utilizando equipo hidráulico especializado para liberarla. Una vez extraída, fue abordada a una ambulancia de Protección Civil para recibir atención médica de urgencia.

Lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la mujer perdió la vida minutos después mientras era atendida por los socorristas.

La zona permaneció acordonada por autoridades de seguridad mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena.

El operador del tractocamión fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración y participar en el deslinde de responsabilidades. Asimismo, ambas unidades involucradas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía como parte de la carpeta de investigación iniciada por este fatal accidente.