¿Hasta el 2033? Pemex aplazaría pagos siete años más a empresarios de Carmen y enciende alerta

La posibilidad de que los pagos pendientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) se extiendan durante siete años más encendió nuevamente las alarmas en el sector empresarial de Ciudad del Carmen. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron que esta situación podría agravar de forma crítica la recesión económica que atraviesa el municipio.

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Encarnación Cajún Uc, presidente del organismo empresarial, se refirió a los reportes de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda, los cuales revelan que la petrolera proyecta aplazar hasta 2033 el pago de más de 250 mil millones de pesos que mantiene como deuda con proveedores. El líder empresarial reconoció que se trata de una "pésima noticia" para cientos de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que dependen casi en su totalidad de la industria energética y que actualmente sobreviven "con alfileres" debido a la severa falta de liquidez.

Empresarios aseguran que muchas compañías sobreviven “por alfileres”. / Perla Prado Gallegos

Explicó que este retraso genera un efecto dominó que estrangula la economía local. Al no recibir sus recursos, las grandes compañías contratistas (empresas tractoras) tampoco cumplen con sus proveedores locales, afectando directamente a talleres, ferreterías, hoteles y restaurantes de la isla.

Ante este panorama, Cajún Uc sostuvo que la crisis obliga a los tres niveles de gobierno a trabajar de manera coordinada con el sector privado para buscar alternativas que disminuyan la dependencia petrolera de Carmen. Sin embargo, admitió que cambiar el modelo económico de la región tras cuatro décadas de infraestructura, inversiones y capital humano enfocados en el crudo no será sencillo.

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Indicó que, aunque el turismo se perfila como una opción viable, desarrollar nuevas industrias requiere de fuertes inversiones y tiempo; dos factores escasos para empresarios locales cuyo nivel de endeudamiento les impide el acceso a créditos bancarios. Finalmente, aunque reconoció las gestiones del Gobierno del Estado para acelerar los pagos, insistió en la urgencia de redoblar esfuerzos, pues el impacto financiero no solo golpea al municipio carmelita, sino que amenaza la estabilidad económica de toda la entidad.

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JGH