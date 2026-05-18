Denuncian favoritismos en Inpesca; Acusan trato selectivo y exclusión de acuicultores en Atasta

El Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado de Campeche (Inpesca) mantiene un trato selectivo hacia los productores acuícolas de la Península de Atasta, dejando fuera a cooperativas que generan una importante producción de mojarra en la región, denunció el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas, Adolfo Hernández Maldonado.

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De acuerdo con el entrevistado, el reciente Taller de Planeación de Ciclos Productivos Acuícolas 2026-2027, encabezado por el director general del Inpesca, Edward Ceballos Alejandre, no fue un encuentro incluyente ni participativo como se anunció de manera oficial. Hernández Maldonado afirmó que dicho evento solo integró a un grupo selecto y no a quienes realmente generan la mayor producción de tilapia en el municipio de Carmen.

El líder pesquero sostuvo que su federación fue completamente excluida. Señaló que desde hace aproximadamente dos años no existe comunicación ni acercamiento con el titular del Inpesca, lo que provocó la ruptura de la relación institucional. El dirigente criticó que las autoridades estatales desconozcan las condiciones reales en las que operan actualmente las granjas acuícolas y lamentó que, mientras sus cooperativas producen toneladas de mojarra, no reciban apoyos ni visitas oficiales de supervisión.

Acusan que intentaron incluir cooperativas ajenas e incluso provenientes de Tabasco. / Perla Prado Gallegos

Hernández Maldonado reveló que el origen del conflicto se remonta a un intento por parte de funcionarios de la dependencia de incorporar cooperativas ajenas —algunas provenientes de otras zonas e incluso del estado de Tabasco— al Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA) de Petróleos Mexicanos (Pemex). Explicó que él se opuso firmemente debido a que dichas agrupaciones no pertenecían a la región ni al esquema original del programa, lo que desató las diferencias con el funcionario estatal.

Denunciaron presuntas represalias y falta de apoyo para las cooperativas locales. / Perla Prado Gallegos

El líder cooperativista acusó que, desde entonces, existe una represalia institucional hacia su agrupación. Añadió que actualmente enfrentan presiones para reportar producción y facturación ante Pemex, pero advirtió que no cederán mientras no exista un diálogo directo y un apoyo real. Finalmente, lamentó que, a pesar del discurso oficial del Gobierno del Estado que promete un trato equitativo, en la práctica persista la exclusión de las organizaciones que sostienen la economía acuícola en Atasta.

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JGH