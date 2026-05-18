¡A sudar esta semana! El norte y la costa de Campeche van a arder con calor de hasta 41°C

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días las regiones Norte y Costera del estado de Campeche registrarán las temperaturas más intensas de la entidad, debido a la onda de calor generada por una circulación anticiclónica localizada en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México.

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Por lo anterior, se esperan temperaturas máximas de hasta 41°C durante el día y la tarde, con un descenso gradual por la noche y madrugada que alcanzará los 23°C. Estas condiciones estarán acompañadas por un evento de "surada", con vientos del este y sureste de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las zonas costeras del estado.

El ambiente se mantendrá de muy caluroso a extremadamente caluroso durante la semana. / Perla Prado Gallegos

Para este inicio de semana, se prevé que las condiciones atmosféricas en Campeche se mantengan estables, con un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso y nula probabilidad de lluvias, debido a la constante afluencia de aire marítimo proveniente del Mar Caribe y el persistente anticiclón.

A su vez, el reporte del SMN señala la presencia de un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana que, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos y una onda tropical en el Occidente del Caribe, podría originar lluvias en el país durante los próximos días; sin embargo, hasta el momento, estos sistemas no representan ningún riesgo ni cambio significativo para la geografía campechana.

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JGH