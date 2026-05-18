Cazzu frena concierto en Tecate Emblema para pedir que cesen burlas contra Christian Nodal

Durante el festival Tecate Emblema 2026 en la Ciudad de México, la cantante argentina Cazzu protagonizó un momento que se volvió sumamente viral en redes sociales tras detener su presentación para frenar una ola de insultos y abucheos que el público comenzó a lanzar en contra de su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal.

La argentina se encontraba interactuando con su público de manera tranquila, sin embargo, tras realizar un comentario que hacía alusión al cierre de su relación con su expareja; los fanáticos no tardaron en lanzar insultos hacia el mexicano. Este momento tuvo que ser frenado por la cantante argentina.

Noticia Destacada Cazzu revela restricción legal para hablar de Christian Nodal en México

¿Cómo fue que Cazzu paró su concierto para frenar burlas contra Nodal?

La llamada "Jefa del Trap" se encontraba interactuando de manera muy relajada con sus fanáticos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante una pausa entre canciones, Cazzu comenzó a bromear diciendo: “Yo me llamo Julieta, pero me dicen Cazzu... Tengo 32 años. Algunos me conocerán de leyendas urbanas”.

La mención de las "leyendas urbanas" es una alusión al enorme drama mediático que rodeó su separación de Nodal en 2024. Este comentario encendió los ánimos e inmediatamente un sector de los asistentes comenzó a corear masivamente consignas ofensivas contra el intérprete de regional mexicano.

Lejos de sumarse al abucheo o ignorarlo, Cazzu se mostró notablemente incómoda y detuvo el show de inmediato. La trapera argentina intervino a través del micrófono diciendo: “No, no, no, no me metan en problemas”. Posteriormente, con mucha madurez profesional, llamó a la calma e invitó a los asistentes a enfocarse en la música.

El trasfondo legal de la reacción de Cazzu

Tras el incidente, ha trascendido en el ámbito de los espectáculos que la reacción de la cantante no se debió únicamente a cortesía. En encuentros recientes con la prensa, Cazzu ha revelado que existen restricciones y acuerdos legales que le impiden hablar abiertamente sobre Christian Nodal.

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