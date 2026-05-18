Lejos de los vecinos: Campeche se desploma en el medallero de los Nacionales Conade 2026

Con un acumulado de 16 medallas, Campeche se ubica en la posición 29 de 35 delegaciones participantes en los Juegos Nacionales Conade 2026.

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La entidad suma hasta el momento cuatro preseas de oro, seis de plata y seis de bronce. Varios de estos metales fueron obtenidos en disciplinas como taekwondo y judo, deportes de combate en los que el estado históricamente ha conseguido resultados positivos.

En el plano regional, la delegación de Yucatán se posiciona en el noveno lugar nacional con un acumulado de 177 metales (37 de oro, 40 de plata y 100 de bronce). Por su parte, Quintana Roo ocupa el undécimo puesto del medallero con un total de 109 insignias, divididas en 35 metales dorados, 28 de plata y 46 de bronce.

Yucatán se encuentra en el noveno lugar nacional con 177 medallas. / Especial

En cuanto a la cima de la competencia, el primer lugar nacional le pertenece al estado de Jalisco, el cual domina la justa con un impresionante acumulado de 641 medallas (267 de oro, 196 de plata y 178 de bronce). En el extremo opuesto, el sótano de la tabla lo ocupa la representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución educativa que hasta el momento solo registra una medalla de bronce en su haber.

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JGH