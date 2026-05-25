Ciudad del Carmen se hunde: Negocios bajan cortinas por falta de pagos de PEMEX

Carmen necesita estrategias económicas y no políticas para solucionar la crisis que se agrava y que en la actualidad ha generado un descenso adicional del 30 por ciento en la comercialización de productos o servicios. De acuerdo con el empresario Víctor Manuel Ávila Granados, la situación continúa siendo crítica durante el cierre del primer semestre de 2026, siendo las grandes compañías las que han quebrado porque durante años dieron crédito a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a estas alturas ya no pudieron sostenerse.

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El entrevistado señaló que la baja económica no solo afecta a nivel local, sino también nacional e internacional, aunque en Carmen el golpe ha sido más fuerte debido a la dependencia histórica de la industria petrolera. Es justamente por esto que muchas empresas proveedoras y de servicios ya comenzaron a cerrar o reducir operaciones ante la falta de liquidez y el retraso en los pagos.

El comerciante explicó que desde hace más de 13 años dejó de otorgar créditos a Pemex o empresas relacionadas con la industria para evitar caer en problemas financieros, pues aseguró que muchos negocios quebraron precisamente por seguir financiando a compañías que actualmente no han podido cubrir sus adeudos.

Comercios reportan una caída adicional del 30% en ventas y servicios durante 2026. / Perla Prado Gallegos

Ávila Granados comentó que su negocio genera alrededor de 14 empleos directos y que, pese a las dificultades, han tratado de mantener la plantilla laboral pensando en las familias que dependen de esos ingresos. Reconoció que en ocasiones han considerado reducir personal, aunque aseguró que han optado por repartirse las ganancias entre todos para poder resistir la crisis.

También lamentó que, pese a las promesas realizadas en años anteriores sobre convertir a Carmen en una sede importante de oficinas petroleras, la realidad ha sido distinta y gran parte de las inversiones terminaron trasladándose a otros estados. Cuando se hizo el anuncio las expectativas fueron muchas, pero estas se diluyeron y en los últimos años la verdad es que han cerrado para irse a otro lugar ante la falta de estrategias.

El empresario sostuvo que actualmente se observa el cierre paulatino de negocios en distintos puntos de la ciudad, poniendo como ejemplo un establecimiento cercano a oficinas petroleras que recientemente bajó sus cortinas y despidió a más de diez trabajadores.

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Finalmente, hizo un llamado a Pemex para que pague a las empresas proveedoras y permita reactivar la economía local, señalando que detrás de cada adeudo existen trabajadores y familias esperando salarios ya devengados. “Lo que necesitamos no es política, sino una verdadera inyección económica para Carmen”, expresó.

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JGH