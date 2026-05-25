Hot Sale México 2026: ¿Cuándo terminan las ofertas y qué tiendas participan?

Una de las temporadas más atractivas para los amantes de las ofertas llegó, Hot Sale 2026 en México ofrece la oportunidad de encontrar oportunidades de compra en línea irresistibles.

Fue este lunes 25 de mayo a las 00:00 cuando arrancó la temporada más "caliente", para comprar lo que más quieres o necesitas en múltiples tiendas y comercios online.

Promociones, descuentos o meses sin intereses son las ofertas más buscadas por los consumidores, para comprar en tiendas de tecnología, viajes, todo para el hogar, moda, entre otros.

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La temporada de ofertas en línea más grande e importante que sucede en el país estará disponible por nueve días, en los que los consumidores pueden encontrar precios únicos, en ocasiones, solo por unas horas.

La Asociación Mexicana de Ventas Online es la que organiza el Hot Sale en México, el cual reúne las marcas más reconocidas e importantes del mercado que aplican ofertas y promociones especiales.

Este periodo de precios especiales para comprar en línea estará disponible hasta el próximo martes 2 de junio y participan marcas como Amazon México, Mercado Libre, Walmart México, Costco México, Liverpool, Coppel, Elektra, Chedraui, Sam's Club México, Temu y Shein.