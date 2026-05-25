Constructor llama a diversificar inversiones ante crisis de PEMEX en Carmen

Ante la crisis económica derivada de los retrasos de PEMEX en los pagos a proveedores y el anuncio de aplazamientos hasta 2033, el constructor Daniel López Lanz consideró que los empresarios de Ciudad del Carmen deben comenzar a buscar alternativas y diversificar sus inversiones. Aunque están conscientes de que no será fácil, no tienen otra opción, pues trasladarse hacia el centro o norte del país donde hay más oportunidades también genera incertidumbre.

Luego de diversas versiones de que no recibirán pago próximo los proveedores locales de Petróleos Mexicanos, refirió que mientras todo esto se alarga —así se han mantenido más de dos años— los empresarios y proveedores de servicios vinculados al sector “oil and gas” no pueden quedarse de brazos cruzados.

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Afirmó que, si bien es necesario que PEMEX cumpla con los pagos pendientes, ya que gran parte de la economía carmelita depende históricamente de esa actividad, no se puede seguir esperando.

Por ello, indicó que llegó el momento de que los empresarios exploren nuevos sectores económicos, especialmente el turismo, que actualmente muestra crecimiento en el municipio gracias a la llegada constante de visitantes de Tabasco, Yucatán y Campeche.

Destacó que Ciudad del Carmen e Isla Aguada cuentan con atractivos naturales importantes, especialmente sus playas.

Asimismo, señaló que diversificar siempre será una estrategia positiva para cualquier empresario, ya que “no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta”, haciendo referencia a la dependencia históri