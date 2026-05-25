Acusan a CFE de usar cables como “puentes” y provocar daños eléctricos en Hopelchén

En la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, la Comisión Federal de Electricidad utiliza cables como puentes en lugar de las cuchillas correspondientes. Esto genera graves inconsistencias en el flujo eléctrico en perjuicio de los habitantes, quienes han perdido sus electrodomésticos, denunció la comisaria municipal Aurora Eunice Lugo Carrillo. Asimismo, señaló que la empresa paraestatal no se hace responsable de los daños causados al patrimonio familiar.

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La autoridad reveló que la noche del domingo se interrumpió el servicio de energía eléctrica en un par de ocasiones, y al restablecerse regresó con alto voltaje, lo que provocó que muchos aparatos del hogar se quemaran.

Aunado a esta anomalía, la infraestructura de la CFE en este poblado es obsoleta tras décadas de haber sido instalada. Detalló que existen varios postes en deterioro y transformadores antiguos que forman parte del pésimo servicio en esta localidad, ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal.

"La gente está muy molesta contra la CFE porque por las variaciones en el voltaje muchos electrodomésticos se han echado a perder cuando se va la luz y regresa con mayor intensidad", expuso Lugo Carrillo.

Añadió que los pobladores han realizado protestas en las oficinas de la CFE en la ciudad de Hopelchén e incluso, durante el año 2025, retuvieron a un empleado de la empresa en la propia comunidad como medida de presión para exigir mejoras.

Sin embargo, la compañía no ha corregido las fallas. La demanda de los habitantes es el cambio de transformadores, ya que varios de estos convertidores de energía han reventado y echado chispas, provocando apagones continuos.

Finalmente, la comisaria municipal indicó que los postes en condiciones deplorables están a punto de quebrarse, mientras que la CFE ignora las anomalías. "La luz no nos la están regalando, la pagamos", concluyó.

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JGH