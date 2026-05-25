Choque de motocicletas deja un lesionado grave y otro con pérdida de memoria en Escárcega

Dos hombres resultaron lesionados en un choque de motocicletas por la tarde, cuando circulaban sobre la calle 34 por 57 de la colonia Ricardo Flores Magón. Fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y solo uno fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica. Tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Noticia Destacada Motociclista termina grave tras brutal choque contra camioneta en Ciudad del Carmen

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 17:30 horas, cuando circulaba con paso de preferencia sobre la calle 34 una motocicleta Hércules de color rojo con negro, sin placa, conducida por un joven. Al llegar al cruce de la calle 57 de la colonia Ricardo Flores Magón, intempestivamente le salió al paso una motocicleta Italika de color negro, con placas del estado, conducida al parecer a exceso de velocidad por un hombre que no realizó su alto obligatorio.

Esto ocasionó que las motocicletas se impactaran y cayeran sobre el pavimento, donde el infractor resultó con graves lesiones y fue atendido por personal del SAMU, mientras que el otro motociclista resultó con pérdida momentánea de la memoria y solo fue atendido en el lugar de los hechos.

Al sitio se presentaron elementos de la policía estatal, quienes acordonaron el área y levantaron evidencias. Al no existir un acuerdo entre los familiares de los involucrados, el caso se turnó a la Vicefiscalía Regional del Estado, para que sea el Ministerio Público el que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH