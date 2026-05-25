Semana de la Familia busca frenar violencia desde el hogar en Ciudad del Carmen

Fortalecer los valores familiares y promover la unión social ante los problemas de inseguridad y violencia que enfrenta la sociedad, son los objetivos de la Semana de la Familia que organiza el Decanato Carmen y que concluirá con la tradicional Marcha por la Familia y la Paz, informó el titular, José Francisco Verdejo Aguilera, al reconocer que la familia continúa siendo la base principal de la sociedad y consideró necesario reforzar valores como el amor, el respeto, la fe y la esperanza dentro de los hogares para enfrentar los retos sociales actuales.

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A partir de este 25 y hasta el 29 de mayo, en distintas parroquias del decanato Carmen se abordarán temas relacionados con la familia y la visión de la Iglesia sobre la importancia de preservar los valores en el hogar, pues reconoció que muchas problemáticas sociales e incluso hechos relacionados con la inseguridad tienen origen en la desintegración familiar, por lo que insistió en la importancia de fortalecer el núcleo familiar para formar mejores ciudadanos y construir una sociedad más sana.

Aunque cada iglesia organizó sus actividades, refirió que la Semana de la Familia en el Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen será bajo el lema “La familia: escuela del nosotros”, pues serán días llenos de reflexión, encuentro y crecimiento para fortalecer nuestros hogares en Cristo, porque a decir de Verdejo Aguilera, cuando una familia se fortalece, se transforma toda la comunidad.

Dentro de los temas que abordarán son la familia como escuela de nosotros, los jóvenes no son el futuro sino el ahora de Dios, la discapacidad como tesoro de la fragilidad, adultos mayores raíces de sabiduría y sanar la mente para amar mejor, como un espacio para abrir la salud mental de los feligreses.

Asimismo, anunció que la Marcha por la Familia y la Paz se llevará a cabo el próximo 6 de junio a partir de las seis de la tarde, teniendo como punto de reunión el parque Cuauhtémoc, el cual recorrerá toda la calle 31 para concluir en el santuario, donde posteriormente se celebrará una misa multitudinaria en la explanada. El sacerdote explicó que este año el recorrido será más corto debido a las altas temperaturas registradas en Ciudad del Carmen, buscando facilitar la participación de las familias y de la comunidad católica.

Un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total y generosa de los padres, por lo que, junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables.

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JGH