Justicia para Yoselin: Protestan en la glorieta del Camarón por muerte de joven tabasqueña en Carmen

Un grupo de ciudadanos y familiares de Valeria Yoselin De la Cruz Cruz, joven de 19 años originaria de Villahermosa, Tabasco, se manifestó la tarde de este martes sobre la glorieta del Camarón para exigir justicia y el esclarecimiento de su fallecimiento, ocurrido el pasado 14 de junio en una cuartería ubicada sobre la calle 51, entre las calles 48 y 50 de la colonia Santa Margarita.

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La protesta generó una importante movilización policiaca en la zona, mientras los manifestantes portaban pancartas y lanzaban consignas dirigidas a las autoridades ministeriales, demandando una investigación más profunda sobre el caso.

De acuerdo con información proporcionada por la Vicefiscalía Regional, el resultado de la necropsia practicada a la joven determinó como causa de muerte el ahorcamiento. Sin embargo, los familiares han expresado su total desacuerdo con el primer dictamen pericial y solicitan una segunda intervención forense que permita esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Durante la manifestación, los familiares señalaron como principal sospechoso a la pareja sentimental de la joven, un hombre identificado como Alberto Alonso, de 41 años de edad, quien presuntamente mantenía una relación conflictiva con Valeria. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado sobre alguna imputación en su contra y el sujeto permanece en libertad.

Según datos obtenidos durante las primeras indagatorias, la pareja habría sostenido una fuerte discusión horas antes del fallecimiento de la joven. Sin embargo, las autoridades ministeriales indicaron que la declaración rendida por el hombre en calidad de aportador de información no arrojó elementos suficientes para atribuirle responsabilidad en los hechos.

Los familiares sostienen firmemente la hipótesis de que podría tratarse de un feminicidio y exigen que el caso sea investigado con perspectiva de género, además de solicitar que se agoten todas las líneas de investigación antes de emitir una conclusión definitiva.

La manifestación concluyó de manera pacífica, mientras los asistentes reiteraron su llamado a las autoridades para que continúen con las investigaciones y esclarezcan plenamente las circunstancias que rodearon la muerte de la joven tabasqueña.

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JGH