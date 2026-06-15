Caso Yoselin: Codhecam exige investigar como feminicidio muerte de joven en Ciudad del Carmen

Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada inicialmente bajo el protocolo de probable feminicidio, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, al referirse al caso de la joven de 19 años hallada sin vida en la colonia Santa Margarita, la mañana del pasado domingo.

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Luego de que familiares de la víctima manifestaran públicamente sus dudas sobre las circunstancias de la muerte y señalaran presuntas inconsistencias en la investigación, la ombudsperson afirmó que los familiares tienen derecho a solicitar información sobre la carpeta de investigación, revisar los resultados de la necropsia e incluso pedir nuevas periciales o una segunda necropsia si consideran que existen elementos que no fueron analizados adecuadamente.

Cuestionada sobre las implicaciones de este caso, tras darse a conocer la liberación de la pareja sentimental de la joven de 19 años, identificada como Yoselin Valeria de la Cruz Cruz, así como audios y mensajes enviados del teléfono de la hoy occisa, pero que además en las inconsistencias de las presuntas declaraciones del sujeto, la entrevistada mencionó que la Vicefiscalía Regional de Justicia deberá agotar todas las líneas de investigación antes de descartar cualquier hipótesis, incluyendo la de feminicidio.

Explicó que corresponde a la autoridad ministerial realizar todas las diligencias necesarias para determinar si se trató de una muerte autoinfligida, accidental o de origen criminal, y que ninguna conclusión debe emitirse sin haber agotado previamente las investigaciones correspondientes. “Hasta que no se hayan agotado todas las líneas de investigación no puede llegarse a una conclusión definitiva. Si la familia considera que existen inconsistencias, tiene derecho a solicitar nuevas diligencias e incluso nuevas valoraciones periciales”.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos señaló que actualmente sería prematuro emitir una opinión categórica sobre la causa de muerte debido a que desconoce el contenido de la carpeta de investigación y el avance de las diligencias ministeriales. Sin embargo, insistió en que cualquier determinación debe sustentarse en una investigación exhaustiva y libre de prejuicios.

EXISTEN ANTECEDENTES DE RECLASIFICACIONES

Durante la entrevista, la presidenta de la Codhecam recordó que en distintas partes del país han existido casos en los que inicialmente se determinó una muerte como suicidio o accidente, pero posteriormente, tras nuevas investigaciones, fueron reclasificados como feminicidios. Por ello insistió en la importancia de respetar los protocolos establecidos para garantizar que ninguna línea de investigación quede sin explorar.

“Ha habido casos donde los familiares han sentido que no se agotaron todas las pesquisas y posteriormente se han tenido que reclasificar. Por eso es tan importante que, tratándose de la muerte de una mujer, se investigue siempre como un probable feminicidio hasta que existan elementos suficientes para descartar esa posibilidad”, explicó.

Señaló que cualquier persona que considere que sus derechos como víctima indirecta están siendo vulnerados puede acudir a las oficinas de la comisión para recibir orientación jurídica y apoyo durante el proceso. Indicó que la institución puede intervenir para revisar el estado de la carpeta de investigación y solicitar que se realicen diligencias pendientes en caso de detectar posibles omisiones.

“Si los familiares consideran que no están recibiendo la información adecuada o que alguna línea de investigación no se está atendiendo correctamente, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros podemos acompañarlos durante todo el proceso”, afirmó.

La presidenta de la Codhecam también destacó la importancia de que las autoridades ministeriales mantengan una comunicación permanente con los familiares de la víctima, quienes además del dolor por la pérdida enfrentan incertidumbre respecto a las investigaciones. Subrayó que las víctimas indirectas tienen derecho a contar con asesoría jurídica especializada y a recibir información clara, accesible y oportuna sobre cada etapa del procedimiento.

Finalmente, reiteró que la Comisión de Derechos Humanos permanecerá atenta al desarrollo del caso y reiteró su disposición para acompañar a la familia en la búsqueda de verdad y justicia, subrayando que ninguna muerte debe quedar sin una investigación completa y transparente.

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JGH