Pablo Gutiérrez deja la alcaldía de Carmen para irse de campaña y deja deuda de 90 millones de pesos

Además de las deudas por laudos, préstamos y otros pasivos contingentes, el hasta hoy alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, deja pendientes compromisos financieros por casi 90 millones de pesos con proveedores; así se confirmó en la sesión de esta tarde, en la que solicitó licencia definitiva como Presidente Municipal para participar en el proceso electoral en puerta.

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En una tensa sesión a puerta cerrada, su licencia fue aprobada por todos los regidores y síndicos, asumiendo ahí mismo como nueva alcaldesa su suplente Priscila Isabel Heredia Novelo, ex directora del Instituto Municipal de la Mujer de Carmen. No obstante, su toma de protesta desató una primera fricción entre el cabildo, pues en la orden del día se estipulaba que la síndica de Hacienda Marcia Hernández Toral presidiera ese momento; sin embargo, el síndico de Asuntos Jurídicos Julio Manuel Sánchez Solís aclaró que el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado señala que cuando ya no está en funciones el alcalde, todas las acciones y gestiones las ocupa la primera regidora Martha Patricia Díaz Montes de Oca, lo que fue aceptado por la propia síndica y se hizo el cambio ahí mismo para que la primera regidora tomara protesta a la nueva edil.

Revés a capricho El segundo momento álgido de la sesión ocurrió cuando la ahora alcaldesa, Priscila Heredia, solicitó someter a votación el nombramiento de Adriana Graciela Rivera Reyes, actual coordinadora de Asuntos Jurídicos, como nueva titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento en sustitución de Erik del Jesús Espinosa Ferrer. El síndico de Asuntos Jurídicos una vez más advirtió que se estaba violando la ley, pues no se informó al pleno si él renunció o cuál fue el motivo para separarlo del cargo, por lo que llamó a los integrantes del Cabildo a no solapar más caprichos que afecten a Carmen, pues un nuevo despido injustificado terminaría de quebrar las arcas del municipio. Aunque el secretario del Ayuntamiento sostuvo un acalorado debate con el síndico, al momento de someterlo a votación, siete de los 14 integrantes votaron en contra del cambio de contralor y dos se abstuvieron; solo cinco votaron a favor, por lo que fue rechazado.

Trascendió que el exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus había exigido su renuncia a Espinosa Ferrer, ante la posibilidad de una auditoría a las cuentas públicas del municipio, debido al presunto boquete financiero que deja.