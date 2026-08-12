México rompe récord en Juegos Centroamericanos 2026: gana 407 medallas y Sheinbaum anuncia estímulos para atletas

México consiguió su mejor participación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de cerrar la competencia con 407 medallas, resultado que permitió al país mantenerse como campeón regional por tercera ocasión consecutiva.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 12 de agosto, atletas, entrenadores y autoridades deportivas acudieron a Palacio Nacional para presentar el balance de la delegación mexicana y hablar sobre los siguientes objetivos rumbo a las competencias internacionales.

Rommel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), informó que México terminó con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce. Con estos resultados, la delegación superó por 22 preseas doradas su récord anterior y por 23 medallas su mejor marca histórica en la suma total.

¿Cuántas medallas ganó México en los Juegos Centroamericanos 2026?

Los deportistas mexicanos consiguieron preseas en 50 disciplinas diferentes, mientras que en 35 de ellas alcanzaron al menos una medalla de oro.

En total, 493 atletas mexicanos subieron al podio y 91 consiguieron tres medallas o más. Las mujeres encabezaron la cosecha nacional al obtener 198 preseas, de las cuales 83 fueron de oro.

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Pacheco detalló que la preparación de los deportistas incluyó competencias internacionales, campamentos, concentraciones, becas, equipamiento y trabajo de equipos multidisciplinarios.

Para las etapas de preparación y clasificación se destinaron más de mil millones de pesos, mientras que otros 60 millones fueron entregados al Comité Olímpico para cubrir aspectos relacionados con la participación en los Juegos Centroamericanos.

¿Qué premio recibirán los atletas mexicanos que ganaron medallas?

Durante la presentación se anunció que los deportistas y entrenadores recibirán estímulos económicos por todas las medallas obtenidas, y no únicamente por la presea de mayor categoría conseguida durante la competencia.

Rommel Pacheco explicó que tradicionalmente los atletas reciben apoyo económico por su mejor resultado, pero señaló que, tras conversar con Claudia Sheinbaum, se decidió reconocer cada una de las medallas conquistadas en esta edición.

#MañaneraDelPueblo. Se van a premiar a todas y todos los medallistas obtenidas en los Juegos Centroamericanos, afirma @Rommel_Pacheco pic.twitter.com/qirYjdpeC6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 12, 2026

¿Qué dijeron los atletas mexicanos en Palacio Nacional?

El clavadista Osmar Olvera destacó que las 407 medallas representan meses de disciplina, preparación y trabajo conjunto entre atletas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos y otros especialistas.

Olvera, quien participó por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, aseguró que el resultado marca un buen inicio del nuevo ciclo deportivo y destacó el respaldo recibido para entrenar en mejores condiciones.

#MañaneraDelPueblo. “Se hizo historia”, afirma Osmar Olvera, medallista de oro en clavados. pic.twitter.com/0prXLx3oLR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 12, 2026

La boxeadora Guadalupe “Lupita Dinamita” Torres también habló sobre la importancia de la disciplina y la constancia en el deporte, mientras que representantes del deporte ecuestre y entrenadores agradecieron el respaldo brindado durante el proceso de preparación.

Tras el resultado conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la siguiente meta de la delegación mexicana estará enfocada en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y posteriormente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

IO