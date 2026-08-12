Eclipse Solar hoy 12 de agosto: estos son los horarios para observar el fenómeno en Campeche

El eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año; sin embargo, los habitantes de Campeche no podrán observarlo desde el estado, debido a que la trayectoria de la sombra de la Luna no pasará por la Península de Yucatán.

El eclipse será total únicamente dentro de una franja específica de la superficie terrestre. De acuerdo con información de la NASA, la trayectoria de totalidad recorrerá zonas del océano Ártico, Groenlandia, Islandia y posteriormente cruzará el Atlántico hasta llegar a la península ibérica. En otras regiones el fenómeno podrá observarse de manera parcial, pero Campeche queda fuera de la zona de visibilidad.

Noticia Destacada Eclipse Solar hoy 12 de agosto: Dónde y cómo verlo en vivo desde la Península de Yucatán

La razón es que un eclipse solar solamente puede observarse desde los lugares que quedan dentro de la zona donde se proyecta la sombra de la Luna sobre la Tierra. Debido a la posición de los tres cuerpos celestes y al recorrido de esa sombra durante el eclipse del 12 de agosto, la Península de Yucatán queda fuera de la región desde donde el fenómeno puede apreciarse. Para Campeche, por lo tanto, no habrá inicio de fase parcial, punto máximo ni final del eclipse que puedan observarse localmente.

De acuerdo con los horarios previstos para Campeche, la fase parcial del eclipse iniciará entre las 11:30 y las 11:37 de la mañana, mientras que el punto máximo se registrará entre las 12:27 y las 12:32 del mediodía, momento en el que la Luna cubrirá la mayor parte visible del Sol. El fenómeno concluirá entre la 1:20 y la 1:24 de la tarde, cuando el astro recupere completamente su apariencia habitual.

El eclipse del 12 de agosto será especialmente llamativo porque la totalidad permitirá que la Luna cubra completamente el disco solar en las regiones situadas dentro de la franja de totalidad, provocando durante unos minutos un oscurecimiento similar al anochecer y haciendo visible la corona solar. Fuera de esa franja, cuando existe visibilidad parcial, únicamente una parte del Sol queda cubierta.

Para quienes se encuentren en Campeche y quieran seguir el fenómeno, una alternativa será recurrir a las transmisiones en vivo de observatorios y organismos astronómicos, ya que desde el territorio campechano no será posible observar directamente el eclipse solar de este miércoles. La NASA también ha preparado cobertura del evento.

Por otra parte, quienes viajen a una zona donde sí sea visible deberán recordar que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección especializada, incluso durante un eclipse parcial. Para observarlo de manera segura se requieren filtros solares adecuados o métodos indirectos de observación.

Así, aunque el eclipse del 12 de agosto será un acontecimiento astronómico de gran relevancia, Campeche tendrá que esperar otra oportunidad para observar un eclipse solar desde su territorio, pues la trayectoria de este fenómeno no contempla al estado.