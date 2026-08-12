Tres ondas tropicales elevan riesgo de lluvias en Campeche

La formación de tres ondas tropicales incrementa el potencial de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Campeche y el resto de la Península de Yucatán.

Lo anterior se debe a un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y a la afluencia de aire húmedo proveniente del mar Caribe hacia la Península de Yucatán, condiciones que, junto con el avance de una onda tropical ubicada actualmente sobre el noroeste del mar Caribe y la costa este de Nicaragua, favorecerán un ambiente de inestabilidad.

Se prevé que la onda tropical atraviese la porción sur de la región peninsular durante este miércoles, lo que incrementará el potencial de lluvias y tormentas eléctricas.

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Para el estado de Campeche se espera cielo despejado a medio nublado, lluvias ligeras a moderadas y algunas puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento. Se mantendrán temperaturas calurosas durante el día y cálidas a templadas durante la noche y madrugada.

La alerta meteorológica señala que el avance de la onda tropical provocará un incremento significativo en el potencial de lluvias y tormentas eléctricas fuertes durante esta semana en los tres estados de la Península de Yucatán.

Ante estas condiciones, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población tomar precauciones ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones puntuales.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, los sistemas de tormentas podrían estar acompañados de abundante actividad eléctrica, turbonadas —rachas de viento severas— y caída de granizo de manera aislada.

Hasta ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el termómetro alcanzó los 38 grados como máxima y 24 como mínima.

En las cabeceras municipales de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, la temperatura máxima llegó a 37 grados, con mínimas de 23. En Escárcega y Candelaria también se registraron máximas de 37 grados, con mínimas de 25.

En Hopelchén y Calakmul, la temperatura máxima fue de 36 grados, con mínimas de 22, mientras que en Carmen se registró la temperatura más baja, con 35 grados como máxima y 25 como mínima.