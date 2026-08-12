¿De qué murió Michiel Vandeweert? Esto se sabe de la muerte del joven con progeria

La historia de Michiel Vandeweert, conocido por hablar públicamente sobre su vida con progeria, terminó el pasado lunes 10 de agosto. El joven belga murió a los 28 años, una edad que superó ampliamente la esperanza de vida habitual asociada con esta enfermedad genética.

La noticia fue confirmada por la familia de Michiel, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las circunstancias exactas de su fallecimiento. Su historia trascendió las fronteras de Bélgica gracias a su trabajo como DJ, gamer y creador de contenido.

¿De qué murió Michiel Vandeweert?

Hasta el momento, no existe una causa oficial de muerte revelada por los familiares de Michiel Vandeweert. Por ello, no es posible afirmar que su fallecimiento haya sido consecuencia directa de una complicación determinada de la progeria.

Medios belgas reportaron que el joven había pasado recientemente por una cirugía cardíaca, aunque tampoco se han proporcionado detalles sobre el procedimiento ni sobre una posible relación con su muerte.

¿Qué pasó con la familia de Michiel Vandeweert?

Una de las despedidas más emotivas fue publicada por Amber Vandeweert, hermana menor de Michiel, quien también vive con progeria. La joven compartió una fotografía junto a su hermano y escribió un mensaje de despedida en redes sociales.

Con la muerte de Michiel, Amber quedó como la única paciente conocida con progeria en Bélgica, de acuerdo con la información difundida tras el fallecimiento del joven.

¿Quién era Michiel Vandeweert?

Michiel nació en Diepenbeek, Bélgica, y recibió el diagnóstico de progeria durante su infancia. A pesar de las dificultades relacionadas con su condición, construyó una vida vinculada con la música, los videojuegos y las plataformas digitales.

Como DJ y creador de contenido, compartió parte de su experiencia con miles de seguidores. Su canal de YouTube superaba los 10 mil suscriptores, mientras que en Instagram contaba con más de 54 mil seguidores.

Su historia también fue documentada en la serie How To Be Alive, producción en la que Michiel y Amber mostraron distintos momentos de su vida y hablaron sobre cómo convivían con la enfermedad.

KRC Genk cumplirá el último deseo de Michiel

Además de la música y los videojuegos, el futbol era una de las grandes pasiones de Michiel. El joven era seguidor del KRC Genk y había expresado antes de morir su deseo de que su funeral se realizara en el estadio del equipo.

El club confirmó que apoyará a la familia para cumplir esa última voluntad. La despedida tendrá lugar en el Cegeka Arena, recinto que tiene capacidad para alrededor de 25 mil personas y que Michiel consideraba un sitio muy especial.

¿Qué es la progeria?

La progeria, conocida médicamente como síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, es un trastorno genético poco frecuente que provoca un proceso de envejecimiento acelerado durante la infancia.

Los primeros signos suelen aparecer después de los primeros años de vida. Entre ellos pueden encontrarse crecimiento lento, pérdida de tejido adiposo y caída del cabello, además de otros cambios físicos asociados con el envejecimiento prematuro.

Actualmente, la progeria no tiene cura. Los tratamientos buscan controlar sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad, especialmente aquellas relacionadas con el sistema cardiovascular.

La esperanza de vida promedio suele ubicarse alrededor de los 15 años, aunque algunos pacientes superan los 20. Michiel alcanzó los 28 años, convirtiéndose en un caso excepcional por la longevidad que consiguió pese a su diagnóstico.

En la mayoría de los casos, las principales complicaciones están relacionadas con el corazón y los vasos sanguíneos, pero en el caso de Michiel todavía no existe una confirmación sobre la causa de su muerte. Hasta que su familia proporcione información oficial, cualquier versión sobre el motivo de su fallecimiento debe considerarse no confirmada.