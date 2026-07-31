Accidente entre automóvil y motocicleta de MotoMandaditos provoca severo caos vial en la colonia Revolución

La tarde de este viernes se registró un accidente de tránsito entre un automóvil particular y una motocicleta al servicio de MotoMandaditos sobre la avenida 26, en el cruce con la avenida Eugenio Echavarría Castellot, en la colonia Revolución de Ciudad del Carmen. Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, aunque sí ocasionó daños materiales y un importante congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, con placas de circulación DHP-911-B del estado de Campeche, transitaba sobre la avenida 26 cuando, al llegar a un retorno, intentó incorporarse hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones.

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En ese momento, una motocicleta Bajaj Pulsar, color rojo, con placas 43B3B9 del estado de Campeche y perteneciente al servicio de MotoMandaditos, circulaba con preferencia sobre la misma vialidad en dirección a Playa Norte. Debido a la maniobra del automóvil, el motociclista ya no logró evitar el impacto y terminó colisionando de frente contra el costado del vehículo.

Tras el fuerte choque, la motocicleta quedó tendida sobre su costado derecho en plena vía de circulación, mientras que el automóvil permaneció atravesado, bloqueando ambos carriles de la avenida 26.

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El accidente generó un severo caos vial durante varios minutos, ya que las unidades involucradas obstruyeron completamente el paso. Ante esta situación, algunos automovilistas optaron por retornar, mientras que otros invadieron el camellón central para continuar su trayecto, incrementando el riesgo de nuevos incidentes.

A pesar de la fuerza del impacto, el motociclista resultó ileso y no fue necesario el traslado de ninguna persona a un hospital.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante la aseguradora del automóvil, por lo que no fue necesaria la intervención de los peritos de Tránsito ni el inicio de procedimientos legales, una vez liberada la vialidad.

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