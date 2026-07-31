Motociclista resulta lesionado tras ser embestido por un taxi en la glorieta del Cañón; accidente provoca intenso caos vial

Un joven motociclista resultó con lesiones en el brazo izquierdo luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes en la glorieta del Cañón, ubicada en la colonia Morelos de Ciudad del Carmen. El percance dejó además daños materiales y generó un importante congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la circulación.

Los hechos ocurrieron sobre la ampliación de la calle 56, en su cruce con la avenida Camarón, donde un joven de aproximadamente 20 años de edad circulaba a bordo de una motocicleta Italika de color rojo, con placas del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista intentaba reincorporarse desde la rotonda hacia la avenida Camarón cuando fue impactado de frente por un taxi.

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La unidad involucrada es un automóvil Hyundai, en colores blanco y rojo, con número económico 2486 y placas A-397-BEE del estado de Campeche. Presuntamente, la conductora del vehículo de alquiler ingresó a la glorieta sin tomar las debidas precauciones, lo que ocasionó que embistiera frontalmente al motociclista, cuya unidad terminó atorada debajo de la fascia delantera del taxi.

Tras el fuerte impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba golpes y una lesión en el brazo izquierdo. Sin embargo, tras ser valorado, se determinó que sus heridas no ameritaban traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que ambas partes permanecieron en el lugar en espera del ajustador de la aseguradora del taxi, con la intención de alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños.

El accidente ocasionó un intenso congestionamiento vehicular en la zona, afectando la circulación sobre la avenida Camarón y la ampliación de la calle 56, mientras se llevaban a cabo las diligencias y el retiro de las unidades involucradas.

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