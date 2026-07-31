Erik Lira recibe millonaria oferta de Al Jazira, pero sueña con otra liga

El futuro de Erik Lira comienza a tomar protagonismo después de su sobresaliente actuación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. El mediocampista de Cruz Azul despertó el interés del futbol internacional, aunque su intención sería buscar una oportunidad en Europa antes que aceptar una propuesta económica de Medio Oriente.

De acuerdo con distintos reportes, el club Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos prepara una oferta importante para intentar convencer a la directiva cementera de negociar al futbolista mexicano. El conjunto asiático buscaría adelantarse a otros pretendientes y podría iniciar conversaciones formales en los próximos días.

Aunque todavía no se revela la cantidad exacta que pondría sobre la mesa el equipo árabe, el valor del jugador podría rondar cifras elevadas. En meses anteriores se mencionó una posible referencia cercana a los 20 millones de dólares, monto relacionado con el interés que otros clubes habían mostrado por el seleccionado nacional.

Sin embargo, la parte económica no sería el único factor que analiza Erik Lira, ya que el volante tendría definido su objetivo principal: dar el salto al futbol de Europa. El mexicano considera que una liga del Viejo Continente representa el siguiente paso ideal para continuar con su crecimiento profesional.

Uno de los equipos que ha seguido de cerca al mediocampista es el AS Mónaco, club de la Ligue 1 de Francia que habría mostrado interés en incorporarlo. Hasta el momento, las conversaciones se mantienen en una etapa inicial y no existe un acuerdo definitivo entre las partes.

El crecimiento de Lira ha sido constante desde su llegada a Cruz Azul, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del plantel. Su liderazgo en la zona media, regularidad y capacidad táctica le permitieron ganar títulos con La Máquina y ganarse un lugar en la convocatoria del combinado mexicano.

Su participación en la Copa Mundial 2026 aumentó su exposición internacional y colocó su nombre en el radar de varios equipos. Ahora, el mediocampista deberá decidir entre una oferta millonaria desde Emiratos Árabes o esperar la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa.