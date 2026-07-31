Presidenta Sheinbaum entrega apoyos en Oaxaca del programa El Maíz es la Raíz

Durante una gira de trabajo en el estado de Oaxaca, la Presidenta Sheinbaum encabezó la primera entrega de apoyos de El Maíz es la Raíz en Suchilquitongo. Este programa tiene como objetivo conservar la semilla nativa e impulsar la producción, conservación y comercialización de este alimento para el bienestar de los campesinos oaxaqueños y de todo el país.

“El objetivo es conservar la semilla, se llama en ecología, biología: el germoplasma, la biodiversidad de las semillas del maíz, y al mismo tiempo que quien siembra el maíz pueda producir más, pueda producir mejor y viva bien, viva con bienestar".

"Ese es el objetivo del Maíz es la Raíz y por eso lleva ese enorme nombre porque, en efecto, el maíz es la raíz de México, es la raíz de todas y todos los mexicanos”, explicó la mandataria.

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También destacó que los recursos del programa son administrados por los propios productores, con el apoyo de ingenieros agrícolas y jóvenes adscritos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales se utilizarán para la conformación de Milpatecas, que va a permitir contar con maquinaria de uso comunitario para que productores con pocas hectáreas puedan hacer uso de ellas para mejorar su producción.

"Además, una vez que se produce, hay apoyos para que, por ejemplo, las mujeres que producen puedan poner una tortillería, o puedan producir totopos, o puedan producir algo que les dé valor agregado para que no se venda el maíz así en grano, sino que pueda haber otra producción. Por eso es un proyecto que se basa en las comunidades y en el vínculo con los técnicos agrícolas", afirmó.

Durante su intervención, dijo que uno de los logros de la Cuarta Transformación fue reconocer los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, que se suma a la entrega de recursos directos y sin intermediarios, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), que será incorporado en la Constitución.

La jefa del Ejecutivo Federal seguirá su gira de trabajo por la entidad el fin de semana, en donde encabezará otros eventos en diferentes municipios.