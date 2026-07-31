Maniobra en reversa terminó en choque y caos vial en el Centro de Ciudad del Carmen

La tarde de este viernes se registró un percance vial en calles de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, el cual dejó daños materiales de consideración y afectaciones a la circulación, luego de que dos vehículos colisionaran en el cruce de las calles 37 y 38.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta de reparto Nissan, color blanco, con placas XJ-2815-A del estado de Veracruz y perteneciente a una empresa cristalera, circulaba sobre la calle 37. Su conductor intentó incorporarse a la calle 38 para realizar una entrega en un establecimiento cercano.

Sin embargo, al efectuar la maniobra, el operador presuntamente avanzó en reversa sin las debidas precauciones e impactó la parte frontal de un automóvil Seat Toledo, color gris, con placas DJH-570-C del estado de Campeche, que circulaba sobre la calle 38.

Tras el choque, ambas unidades quedaron atravesadas en la intersección y obstruyeron dos carriles, lo que generó congestionamiento mientras los automovilistas buscaban rutas alternas para continuar su trayecto.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron la circulación. También acudieron ajustadores de las compañías aseguradoras para atender el incidente.

El percance no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambos vehículos. Finalmente, los conductores llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras, que emitieron pases al taller para la reparación de las unidades, por lo que el caso no fue turnado ante las autoridades ministeriales.

JGH