Aparatoso choque frente al fraccionamiento 18 de Marzo deja a motociclista gravemente herido

Un aparatoso accidente carretero registrado la tarde de este domingo sobre la carretera Carmen–Puerto Real, frente al acceso al fraccionamiento 18 de Marzo, dejó como saldo a un motociclista con lesiones de extrema gravedad, luego de sufrir una severa lesión en la pierna izquierda tras impactarse contra un automóvil que presuntamente intentó incorporarse al fraccionamiento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y el testimonio de varios testigos, el lesionado fue identificado como Óscar Hilera Manzano, quien circulaba con dirección hacia Ciudad del Carmen a bordo de una motocicleta Italika Z125, color negro con gris, con placas de circulación 80A9V9 del estado de Campeche.

Al llegar a la altura del acceso al fraccionamiento 18 de Marzo, un automóvil Honda Civic color blanco, con placas DJE-139-C del estado de Campeche, presuntamente intentó dar vuelta para ingresar al conjunto habitacional, momento en el que se produjo un violento impacto entre ambas unidades.

La fuerza del choque provocó que el motociclista se proyectara contra la parte frontal del vehículo, sufriendo una devastadora lesión en la pierna izquierda. Debido a la magnitud del impacto, fragmentos de tejido, grasa y restos óseos quedaron esparcidos tanto sobre el cofre del automóvil como sobre la carpeta asfáltica.

Posteriormente, el joven salió proyectado varios metros adelante, donde quedó tendido mientras ciudadanos que presenciaron el accidente acudían a brindarle los primeros auxilios.

Minutos después arribó una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos encontraron al lesionado con la extremidad prácticamente destruida y sostenida únicamente por parte del tejido. Tras estabilizarlo en el sitio, fue trasladado de emergencia al Hospital Bienestar, ubicado en la colonia Petrolera, donde ingresó de inmediato al área de urgencias para ser intervenido quirúrgicamente.

Su estado de salud fue reportado como crítico. Testigos señalaron que los ocupantes del automóvil involucrado abandonaron el lugar argumentando que acudirían por la documentación del vehículo y que regresarían; sin embargo, hasta el cierre de esta información no habían vuelto al sitio del accidente. Elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron el área para preservar la escena y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente arribó un ajustador de la aseguradora AXA, quien tomó conocimiento del hecho y realizó las diligencias correspondientes. Más tarde, agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, efectuaron el peritaje para determinar la mecánica del accidente.

Al concluir las diligencias, ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón federal, mientras que el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y la localización de los ocupantes del automóvil. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas que viajaban en el Honda Civic, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas de este grave accidente.