México luchó hasta el final, pero Inglaterra apagó el sueño mundialista

El camino de México en el Mundial 2026 llegó a su fin después de caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final. El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentó reaccionar tras un complicado inicio, pero no logró revertir la ventaja obtenida por los ingleses, que avanzaron a la siguiente ronda.

Desde la primera mitad, Inglaterra mostró su capacidad para aprovechar cualquier error. Jude Bellingham marcó un doblete en apenas dos minutos y puso contra las cuerdas al Tricolor. En la primera anotación, la defensa mexicana no logró cerrar los espacios tras una rápida transición ofensiva, mientras que el segundo tanto llegó luego de una equivocación en la salida que volvió a ser castigada por el conjunto europeo.

Cuando parecía que el panorama era complicado, Julián Quiñones devolvió la esperanza a México al aprovechar un rebote dentro del área para descontar antes del descanso. Más tarde, Jordan Pickford evitó el empate con un par de intervenciones clave ante los remates de Raúl Jiménez.

El encuentro cambió nuevamente cuando Jarell Quansah fue expulsado tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo revisada por el VAR. Sin embargo, ni siquiera la superioridad numérica evitó otro golpe para el Tricolor. Un despeje largo terminó con una falta de Raúl Rangel sobre Anthony Gordon dentro del área y el árbitro señaló penal. Harry Kane convirtió el 3-1 desde los once pasos para ampliar la ventaja inglesa.

México volvió a meterse en la pelea gracias a un penal sancionado también tras la revisión del VAR por una infracción de Kane sobre Brian Gutiérrez. Raúl Jiménez cobró con precisión y acercó al Tricolor con el 3-2, desatando un cierre de partido lleno de tensión.

En los minutos finales, Javier Aguirre reforzó el ataque con los ingresos de Santiago Giménez y Memo Martínez en busca del empate. El equipo mexicano empujó a Inglaterra hacia su propio campo, pero no encontró el gol que enviara el partido al alargue. Con el silbatazo final terminó la participación del Tricolor en el Mundial 2026, quedándose nuevamente en los octavos de final.