Julián Quiñones iguala a Chicharito y al Matador como máximo goleador de México en los Mundiales

El Mundial 2026 ya tiene a un nuevo protagonista en la historia del futbol mexicano. Julián Quiñones convirtió frente a Inglaterra en los octavos de final y, además de mantener con esperanza a México durante el encuentro, alcanzó una marca que lo coloca junto a dos de los delanteros más importantes que ha tenido la Selección Nacional.

Con ese tanto, Julián Quiñones llegó a cuatro anotaciones en Copas del Mundo, cifra con la que empató el registro histórico de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández como los máximos goleadores de México en la máxima competencia de selecciones.

La actuación del atacante cobra todavía más relevancia porque logró esa cantidad de goles en apenas su primera experiencia mundialista. Sus anotaciones llegaron frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del Tricolor a lo largo del torneo.

Mientras que Luis Hernández consiguió sus cuatro goles durante el Mundial de Francia 1998 y Javier Hernández necesitó disputar tres ediciones para alcanzar esa cifra, Julián Quiñones igualó el récord en un solo torneo, un hecho que resalta el impacto que ha tenido con México en la Copa del Mundo 2026.

Con este registro, Julián Quiñones no solo se consolidó como una de las figuras del Mundial 2026, sino que también inscribió su nombre entre los grandes goleadores en la historia de México, compartiendo un lugar privilegiado junto a dos referentes del futbol nacional.