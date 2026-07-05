Hallan dos cuerpos en Escárcega; investigan si se tratan de una pareja desaparecida

Esta tarde fueron localizados dos cuerpos en terrenos de la colonia rural "La Chiquita", pertenecientes al municipio de Escárcega, que al parecer corresponden a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, pareja reportada como desaparecida desde el pasado 29 de junio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas pero fuentes extraoficiales indican que el hallazgo fue posible durante un operativo con agentes caninos de la unidad K9, personal de la SPSC y elementos ministeriales.

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Los cuerpos son vida, presuntamente presentan huellas de violencia, aunque esto todavía no se ha confirmado; cabe destacar que hace unos días apareció la cuatrimoto en la qué viajaba la pareja, y presentaba rastros de sangre e impactos de bala.

Francisco Rocha y Edith Ortega fueron vistos por última vez el pasado lunes cuando se dirigían a trabajar en un rancho de esa zona. Por varios días y ante la presión de su familia, las autoridades montaron operativos de búsqueda incluso con drones, sin éxito, hasta esta tarde.

Fiscalía se pronuncia

Contrario a las versiones que circulan sobre el hallazgo de dos cuerpos en Escárcega, la Fiscalía General del Estado de Campeche informó que, hasta el momento, únicamente ha sido localizado un sitio de hallazgo donde se ubicó un miembro corporal. La dependencia aclaró que los restos están siendo procesados por peritos y que, por ahora, no es posible confirmar que correspondan a alguna persona en particular.