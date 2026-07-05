México vs Inglaterra en vivo: el Tricolor busca el histórico sexto partido en el Mundial 2026

La Selección Mexicana está a 90 minutos de dar un paso que marcaría una nueva página en su historia. Este domingo, el Tricolor enfrentará a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, con la posibilidad de asegurar su pase a la siguiente ronda y alcanzar el anhelado sexto partido, objetivo que la Federación Mexicana de Futbol estableció antes del inicio del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega fortalecido después de una sólida actuación frente a Ecuador, rival al que derrotó por 2-0 en el Estadio Azteca. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron una victoria que confirmó el buen momento del equipo mexicano y le permitió instalarse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Ahora, el desafío será mucho mayor. Inglaterra aparece como uno de los candidatos al título y buscará frenar el impulso del combinado nacional. El duelo representa una de las pruebas más exigentes para México en el torneo y una oportunidad para demostrar que puede competir ante una de las potencias del futbol internacional.

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Así fue la llegada de Tri al Estadio Ciudad de México

¡Ya rumbo a la gran cita! 🥹🚍



Incondicionales, así salió nuestro autobús del CAR hacia el Estadio Ciudad de México. 💚



¿A quiénes vemos ahí? 😏#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/Yqyrip97a9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Este es el 11 del Tricolor con el que México busca hacer historia

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Alineación de Inglaterra

Inglaterra va con Pickford; O’Reilly, Guehi, Konsa, Quansah; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Tres cambios respecto a su duelo anterior: uno por lesión, sale Spence; dos por decisión, no repiten Rashford y Madueke.

Comienza a llover en gran parte de la Ciudad de México