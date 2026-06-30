Raúl Jiménez está a dos goles del Chicharito; se acerca al récord goleador con la Selección Mexicana

Raúl Jiménez volvió a aparecer en el escenario más importante y llevó su nombre a la historia grande de la Selección Mexicana. El delantero firmó un doblete ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y alcanzó las 48 anotaciones con el Tri, cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador histórico del combinado nacional.

Con sus dos tantos en el Estadio Ciudad de México, el atacante superó a Jared Borgetti, quien había marcado 46 goles con la camiseta mexicana, y ahora solo tiene por delante a Javier “Chicharito” Hernández, líder histórico con 52 anotaciones.

¡DOOOS A CEROOO! ¡TE AMOOOO, MÉXICOOOO! 😭🇲🇽



Raúl hace un golazo ¡Jiménez pone el 2-0! ¿Y SI SÍ?



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La actuación de Jiménez llegó en un momento decisivo. Sus goles pusieron a México 2-0 arriba frente a Ecuador, resultado que encaminó al Tricolor hacia los cuartos de final del Mundial 2026 y mantuvo viva la ilusión de la afición mexicana, ya que se sigue jugando el encuentro.

A sus 35 años, el delantero del Wolverhampton sigue siendo el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre. Además, con México aún en competencia, tendrá la oportunidad de seguir aumentando su cuota goleadora y acercarse todavía más al récord de Chicharito.

Máximos goleadores de la Selección Mexicana

Javier Hernández | 52 Raúl Jiménez | 49 | 48 para la FIFA Jared Borgetti | 46 Cuauhtémoc Blanco | 38 Luis Hernández | 35 Carlos Hermosillo | 34 Enrique Borja | 31 Luis Roberto Alves 'Zague' | 30 Hugo Sánchez | 29 Andrés Guardado | 28

El “Lobo de Tepeji” no solo mantiene vivo el sueño mundialista de México, sino que también continúa construyendo un legado que lo acerca cada vez más a la cima de los goleadores históricos del Tricolor.