Vecinos detienen y golpean a presunto delincuente en el fraccionamiento Justo Sierra

Una fuerte movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal de la Cruz Roja Mexicana se registró la noche de este viernes en el fraccionamiento Justo Sierra, luego de que vecinos retuvieran y golpearan a un hombre al que señalaron como presunto responsable de diversos robos registrados recientemente en el sector.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra, en el cruce con la calle 60, donde ciudadanos que presuntamente habían identificado al sujeto como uno de los responsables de los últimos atracos ocurridos en la zona decidieron someterlo y retenerlo mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

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El hombre vestía un overol de color naranja y, de acuerdo con los vecinos, fue reconocido por propietarios de algunas de las viviendas que presuntamente habrían sido afectadas por robos. Ante esta situación, varios ciudadanos lo confrontaron y lo golpearon, acusándolo de estar relacionado con distintos hechos delictivos ocurridos recientemente en el sector.

Durante la intervención, el señalado negó las acusaciones y aseguró que se trataba de una confusión. Manifestó que se dedica a realizar trabajos de electricidad y fontanería y que, al momento de los hechos, se dirigía hacia su domicilio después de haber ingerido bebidas alcohólicas con algunos conocidos.

Incluso, durante la confrontación, el hombre proporcionó algunos datos personales y señaló que su esposa se llama María, además de afirmar que su vivienda se encontraba aproximadamente a 300 metros del lugar donde había sido retenido.

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La situación generó momentos de tensión entre los vecinos, quienes insistieron en señalarlo como presunto responsable de diversos robos. Algunos propietarios de viviendas afectadas aseguraron reconocerlo y manifestaron su intención de acudir ante la Fiscalía para presentar las denuncias correspondientes y aportar los elementos que consideren necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes procedieron a asegurar al hombre para evitar que continuara siendo agredido y posteriormente lo trasladaron ante la autoridad ministerial.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron para valorar al masculino debido a los golpes que recibió durante la retención.

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Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes para establecer si existe o no responsabilidad en los robos que le fueron atribuidos por los vecinos.

Hasta el momento, las acusaciones permanecen en calidad de señalamientos, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su responsabilidad conforme avance la investigación.

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