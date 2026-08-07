Carambola de tres vehículos en la colonia Petrolera provoca caos vial y cuantiosos daños materiales

Una carambola en la que se vieron involucrados tres vehículos se registró la mañana de este viernes en la colonia Petrolera, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una importante afectación a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida 56 con la Privada del ISSSTE y la avenida Aviación, justo frente al CENDI de Pemex, una zona de alta afluencia vehicular durante las primeras horas del día.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Toyota Sienna color azul, con placas de circulación DGN-442-C del estado de Campeche, circulaba con dirección a la glorieta del Camarón cuando, presuntamente por no guardar la distancia de seguridad, impactó por alcance a un automóvil Nissan Versa habilitado como taxi, de colores rojo y blanco, con número económico 2523 y placas A-280-BEG del estado de Campeche.

A consecuencia del fuerte golpe, el taxi fue proyectado hacia el frente, colisionando contra una camioneta de carga que se encontraba detenida, originándose así una carambola de tres unidades.

Tras el percance, la camioneta Toyota Sienna y el taxi resultaron con severos daños materiales en sus carrocerías, mientras que la camioneta de carga prácticamente no presentó afectaciones. Debido a ello, su conductor decidió retirarse del sitio al no tener interés en iniciar algún reclamo por daños.

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En el lugar permanecieron la camioneta presuntamente responsable y el vehículo de alquiler, lo que ocasionó un intenso congestionamiento vial mientras se esperaba la llegada de los ajustadores de las compañías aseguradoras y de los peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y buscar un acuerdo entre las partes.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que todo quedó en pérdidas económicas y afectaciones temporales al flujo vehicular en esa importante vialidad.

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