Balean a hombre en el pecho durante presunta riña en Ciudad del Carmen; termina hospitalizado

Un hombre resultó herido de bala en el pecho durante un presunto altercado registrado en la colonia Tierra y Libertad, en Ciudad del Carmen, Campeche, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). El lesionado fue trasladado al Hospital Bienestar, donde permanece bajo atención médica y custodia policial.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Centauro, en el cruce con Venus y Júpiter, donde elementos de seguridad acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. Al confirmar la situación, las autoridades desplegaron un operativo y acordonaron las calles cercanas para resguardar el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego a la altura del pecho, por lo que fue auxiliado y trasladado al centro hospitalario para recibir atención médica. Durante su traslado y atención, permaneció bajo custodia policial, aunque no se han precisado los motivos de esta medida ni la gravedad de su estado de salud.

En tanto, agentes ministeriales y personal especializado del área de Delitos de Alto Impacto de la FGECAM realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la agresión.

De manera preliminar, se presume que el ataque pudo haberse originado durante una riña o altercado en la colonia; sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por esta agresión. Mientras tanto, el despliegue de las corporaciones de seguridad y las diligencias ministeriales generaron expectación entre los habitantes de la zona.