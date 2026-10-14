Alertan en Campeche por falsificación de Riopan y otros cuatro medicamentos

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche difundió las alertas emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ante la detección de versiones falsificadas o adulteradas de cinco medicamentos e insumos médicos, entre ellos Riopan, Synvisc, IMMUNORHO, KitoCream y Granulox, que podrían representar riesgos para la salud de quienes los utilicen.

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La advertencia nacional se suma a las acciones de vigilancia sanitaria que se desarrollan en Campeche. El pasado 12 de octubre, se informó que la Copriscam había realizado 12 visitas de verificación en establecimientos de Campeche, Carmen y Escárcega, como parte del seguimiento a las alertas relacionadas con medicamentos falsificados y adulterados.

Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si esas inspecciones estuvieron relacionadas específicamente con los cinco productos incluidos en las nuevas alertas de Cofepris, difundidas el 13 de octubre, ni si durante las revisiones fueron encontrados medicamentos irregulares.

¿Cuáles son los cinco productos señalados por Cofepris?

Entre los productos incluidos en las advertencias se encuentra Riopan, utilizado para aliviar molestias gastrointestinales; Synvisc, empleado en tratamientos articulares; IMMUNORHO, una inmunoglobulina; KitoCream, una crema de uso tópico, y Granulox, un producto utilizado en el tratamiento de heridas.

La autoridad sanitaria emitió avisos de riesgo por falsificación y adulteración de Riopan, así como por falsificación de Synvisc. También difundió alertas por falsificación de IMMUNORHO y KitoCream, además de una actualización relacionada con la adulteración de Granulox en aerosol.

Las advertencias corresponden a presentaciones, lotes o características específicas de los productos, por lo que no significa que todos los medicamentos comercializados bajo estas marcas sean falsificados o representen un riesgo.

¿Qué deben revisar los consumidores en Campeche?

Ante estas alertas, se recomienda a la población adquirir medicamentos e insumos médicos en establecimientos formalmente establecidos, revisar la información de los empaques, comprobar los números de lote y las fechas de caducidad, así como evitar productos de procedencia desconocida.

En caso de identificar características sospechosas en alguno de los productos señalados, lo recomendable es evitar su utilización y reportarlo a las autoridades sanitarias para su revisión.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente la detección de los cinco productos irregulares en establecimientos de Campeche, por lo que las advertencias deben entenderse como medidas preventivas para proteger a los consumidores.

La Copriscam también informó que tiene programadas nuevas supervisiones en farmacias y servicios hospitalarios, con especial atención a medicamentos de uso especializado. No se han dado a conocer las fechas ni los establecimientos que serán revisados.

JGH