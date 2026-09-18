Motociclista huye después de provocar la caída de un repartidor en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista, dedicado a realizar entregas, resultó con diversos golpes en el cuerpo y daños materiales en su unidad luego de verse involucrado en un accidente provocado presuntamente por otro motociclista que se dio a la fuga, sobre la avenida Isla de Tris, frente al Rastro Municipal de Ciudad del Carmen.

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El percance ocurrió cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color negro, con placa de circulación 89A5W5 del estado de Campeche, con dirección hacia la avenida 10 de Julio.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio motociclista, mientras avanzaba por la vialidad, otra motocicleta, cuyas características no logró precisar, se aproximó por el costado izquierdo y presuntamente lo rebasó a exceso de velocidad.

Durante la maniobra, la otra unidad habría golpeado el manubrio de la motocicleta del repartidor, provocando que perdiera el control y terminara cayendo sobre el pavimento.

Tras el accidente, otros motociclistas que transitaban por el sector se detuvieron para auxiliar al joven, mientras que el presunto responsable continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse para verificar las condiciones del afectado.

Al sitio no arribaron elementos policiacos ni unidades de emergencia. Minutos después llegaron familiares del motociclista, quienes lo ayudaron a incorporarse y posteriormente decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital a bordo de una camioneta particular para que recibiera atención médica.

La motocicleta también fue retirada del lugar por conocidos del joven, con la intención de evitar que fuera trasladada al corralón por personal de Tránsito en caso de que se realizara alguna diligencia posterior.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad o características de la motocicleta que habría ocasionado el accidente. El afectado quedó bajo atención de sus familiares y personal médico.

JGH