Joven motociclista sufre fractura expuesta tras choque con taxi en Champotón

Un masculino lesionado de gravedad, así como daños materiales de consideración, fue el saldo que arrojó un accidente entre un vehículo de alquiler y un motociclista por la colonia El Tajonal, en Champotón.

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El hecho de tránsito ocurrió sobre la calle 18, entre 31 y 33 de la colonia antes referida, cerca de conocida escuela particular.

Según testigos oculares, el guiador del taxi 342, de la franja naranja, habría intentado evadir un obstáculo sobre la vialidad, y por consecuente, colisionó a la moto que presuntamente venía a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el joven motorista terminó tendido en el pavimento y trascendió que presentó una fractura expuesta. Por su parte, la unidad de alquiler tuvo daños en la parte delantera en el costado izquierdo.

Al lugar llegaron elementos policiales para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos del SAMU de Champotón se encargaron de asistir al lesionado y trasladarlo al nosocomio local.

JGH