Buscan a Regina Navarro, joven de 18 años desaparecida en Ciudad del Carmen, Campeche

La desaparición de Regina Concepción Navarro López, de 18 años, mantiene activa una búsqueda en Ciudad del Carmen, Campeche, luego de que fuera vista por última vez la noche del pasado 10 de noviembre, cuando salió de su domicilio en la colonia Santa Margarita.

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De acuerdo con el boletín emitido por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche, desde ese momento sus familiares no volvieron a tener noticias de ella, por lo que se difundieron sus datos y características físicas para facilitar su localización.

Al momento de su desaparición, Regina vestía una blusa negra, pantalón tipo pijama de cuadros grises con rosado y sandalias amarillas. Como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de colibrí en el brazo izquierdo y la palabra «Resiliencia» en la clavícula izquierda.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche emitió su ficha oficial. / Especial

La joven mide aproximadamente 1.51 metros, es de complexión media, tez morena clara, rostro ovalado y cabello corto, lacio y negro. La Comisión pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Si cuenta con datos sobre su paradero, puede comunicarse al WhatsApp 981 107 0768 o al teléfono 981 811 0346, números habilitados por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche.

JGH