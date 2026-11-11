Encuentran a una persona sin vida en un paraje de la colonia Gonzalo Guerrero en Playa del Carmen

El cuerpo sin vida de una persona en situación de calle fue localizado la noche de este miércoles en un predio ubicado en el cruce de las avenidas 34 y 45 de la colonia Gonzalo Guerrero de Playa de Carmen, luego de que un ciudadano ingresara al lugar y descubriera el cadáver.

El hallazgo se dio cuando un ciudadano ingresó al predio, y al darse cuenta de inmediato lo reportó a las autoridades municipales a través del número de emergencia 911.

De acuerdo con datos preliminares, la persona habría permanecido en el sitio durante algún tiempo, ya se encontraba en aparente estado de descomposición, sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen las causas y el tiempo.

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En tanto, el hallazgo movilizó a las corporaciones policiales de Playa del Carmen que acudieron en la zona para verificar el reporte y realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo reportaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar las investigaciones pertinentes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, para el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.