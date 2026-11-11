Muere a los 83 años la primera actriz Regina Torné

La primera actriz mexicana Regina Torné falleció en su casa de la Ciudad de México.
Fue su círculo cercano y el Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz confirmaron la noticia durante la tarde de hoy. La celebridad tenía 83 años.
¿De qué murió Regina Torné?
La familia ha mantenido en estricta reserva los motivos del deceso y hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre complicaciones médicas previas.
¿Quién era Regina Torné?
Regina Torné nació en Villahermosa, Tabasco, inició su carrera artística en 1962 como cantante de jazz antes de consolidarse como una de las figuras más versátiles del cine, el teatro y la televisión en México.
Sobre sus papeles más emblemáticos, es recordada por millones de espectadores por interpretar a la tía Gloria en la serie El Chavo del 8 durante 1978, personaje que despertaba el interés romántico de Don Ramón.