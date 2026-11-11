Simulación de escena del crimen alarma a ciudadanos en Ciudad del Carmen; eran estudiantes de la Unacar

Una inusual movilización de personas con trajes de protección pericial causó expectación e incertidumbre entre ciudadanos y turistas sobre la zona de Playa Norte, en Ciudad del Carmen, luego de que un área ubicada frente a la glorieta del Galeón fuera acordonada por una supuesta diligencia tras un hecho violento.

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La zona comprendida entre dos palapas fue delimitada con cinta perimetral, mientras sobre la arena se observaban marcadores amarillos numerados, latas de cerveza, pertenencias dispersas y una cartera tirada. La minuciosidad del montaje provocó que transeúntes y conductores se detuvieran a presenciar la escena, alimentando rumores sobre un presunto asalto con saldo de una persona sin vida.

Los futuros profesionales simularon la preservación y documentación de indicios en una escena.

Sin embargo, tras momentos de tensión se confirmó que no existía ningún hecho delictivo ni intervención ministerial. En realidad, se trató de un ejercicio académico llevado a cabo por alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR).

Los universitarios utilizaron el espacio público para recrear el procesamiento de un delito hipotético, aplicando los protocolos de preservación del lugar, localización y documentación de evidencias. Tras concluir la dinámica, los estudiantes retiraron el material de la playa, dejando en claro que la movilización formó parte de la formación práctica de la máxima casa de estudios carmelita.

JGH